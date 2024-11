Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Daruper Straße/ Einbruch in den Edeka

Coesfeld (ots)

Durch Aufhebeln einer Tür gelangten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (26.11.24) in den Edeka. Gegen 03.25 Uhr ging ein Alarm los. Die Täter entwendeten Zigaretten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

