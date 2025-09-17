Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Raser im Visier

Am Dienstag waren Fahrzeugführer bei Burgrieden deutlich zu schnell unterwegs.

Zwischen 10 Uhr und 11 Uhr führte die Polizei Laupheim Geschwindigkeitskontrollen bei Burgrieden durch. Dabei kontrollierte sie den Verkehr auf der Landstraße 263 zwischen Burgrieden und Achstetten-Bronnen. Die Beamten stoppten vier Fahrende, die außerorts bei erlaubten 70 km/h deutlich zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter war ein Fahrer eines Klein-Lkw. Der 36-Jährige im Fiat Ducato fuhr 29 km/h zu schnell. Der Fahrer muss nun mit einer Geldbuße von mindestens 175 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen der weiteren Schnellfahrenden, die mit Pkws unterwegs waren, lagen zwischen 21 und 27 km/h über dem Erlaubten. Auch auf sie kommen empfindliche Bußgelder zu.

Zu schnelles Fahren ist eine der Hauptursachen schwerer Unfälle. Das Ergebnis zeigt, dass Kontrollen notwendig sind. Die Polizei wird sie verstärkt fortsetzen.

Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

