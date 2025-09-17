Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kupferkabel gestohlen

In der Nacht auf Dienstag stahlen Unbekannte Buntmetall von einer Baustelle in Geislingen.

Ulm (ots)

Zwischen Montag 17.30 Uhr und Dienstag 10 Uhr begaben sich Diebe auf das Baustellengelände in der Heidenheimer Straße. Dort stahlen sie etwa 300 Meter Kupferkabel. Wie die Diebe auf das Gelände kamen, ist bislang unklar. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten.

