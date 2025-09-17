PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kupferkabel gestohlen
In der Nacht auf Dienstag stahlen Unbekannte Buntmetall von einer Baustelle in Geislingen.

Ulm (ots)

Zwischen Montag 17.30 Uhr und Dienstag 10 Uhr begaben sich Diebe auf das Baustellengelände in der Heidenheimer Straße. Dort stahlen sie etwa 300 Meter Kupferkabel. Wie die Diebe auf das Gelände kamen, ist bislang unklar. Das Polizeirevier Geislingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten.

++++ 1804958

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

