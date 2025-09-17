POL-UL: (BC) Untermarchtal - Heckenbrand
Am Dienstag rückten Einsatzkräfte zu einem Heckenbrand in Untermarchtal aus.
Ulm (ots)
Gegen 14 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem Brand im Römerweg aus. Ein 58-jähriger hatte mit einem Flammenwerfer Unkraut abgebrannt. Dabei geriet die daneben befindliche Hecke in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.
