Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Radfahrer stirbt bei Unfall

Seinen Verletzungen erlag ein 69-jähriger Radler am Dienstag bei Mittelbiberach. Der Mann kam von der Straße ab und stürzte in ein Bachbett.

Ulm (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer fand gegen 15.45 Uhr ein Fahrrad neben dem Ortsverbindungweg von Mittelbiberach-Reute und Biberach. Das Herrenrad lag in einem Grünstreifen neben dem Weg und dem Rotbach. Bei der anschließenden Überprüfung durch die Einsatzkräfte konnte rund 70 Meter vom Rad entfernt eine schwerverletzte Person im Rotbach festgestellt werden. Noch am Unfallort wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und der Senior kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik. Dort verstarb der 69-Jährige wenig später. Der Verkehrsdienst Laupheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge dürfte es sich um ein Sturzgeschehen handeln. Weder auf der Fahrbahn, noch am Fahrrad konnten Unfallspuren festgestellt werden, die auf einen Zusammenstoß unter fremder Beteiligung hindeuten könnten. Auch könnte ein unmittelbar davor aufgetretenes medizinisches Problem ursächlich für den Unfall gewesen sein. Hinweise von Zeugen nimmt der Verkehrsdienst Laupheim unter der Tel. 07392/9630-320 entgegen.

++++1806368

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell