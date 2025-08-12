Feuerwehr Neuss

FW-NE: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am Dienstagvormittag, den 12.08.2025, wurde die Feuerwehr Neuss um 09:13 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand auf die Südstraße in Neuss-Norf alarmiert. Bereits auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte die Rückmeldung, dass im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Balkon in Brand geraten war.

Vor Ort bestätigte sich die Lage: Auf einem Balkon brannten Einrichtungsgegenstände, Flammen schlugen an der Fassade empor. Das Gebäude war zu diesem Zeitpunkt bereits geräumt, Personen befanden sich nicht mehr im Inneren. Ein Team unter Atemschutz ging über die Wohnung zur Brandbekämpfung vor, während parallel die Drehleiter für einen möglichen Außenangriff in Stellung gebracht wurde.

Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf die Wohnung verhindert werden. Es kam zu keiner Rauchausbreitung in den Innenräumen. Anschließend wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt, um letzte Glutnester zu beseitigen.

Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Maßnahmen an die Polizei übergeben. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell