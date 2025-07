Feuerwehr Neuss

FW-NE: Straßenbahn kollidiert mit LKW | 5 Personen verletzt

Neuss (ots)

Am 22.07.2025 kollidierte gegen 14:30 Uhr kurz hinter der Haltestelle "Am Kaiser" eine aus Düsseldorf kommende Straßenbahn mit einem Lkw. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle, brachten die Passagiere aus der Bahn auf den Gehweg und unterstützten den Rettungsdienst und den Notarzt bei der Sichtung der Verletzten. Von den rund 35 Passagieren erlitten fünf Verletzungen, zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell