Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Kein Führerschein
Für einen 24-Jährigen endete die Fahrt am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, stoppte eine Polizeistreife den 24-Jährigen am frühen Nachmittag in der Olgastraße. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der VW-Fahrer keinen Führerschein mehr hatte. Der wurde ihm in der Vergangenheit entzogen. Die Fahrt endete für ihn. Er kassiert nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

+++++++ 1813200 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

