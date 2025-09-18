POL-UL: (UL) Ulm - Kein Führerschein
Für einen 24-Jährigen endete die Fahrt am Mittwoch in Ulm.
Ulm (ots)
Weil er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, stoppte eine Polizeistreife den 24-Jährigen am frühen Nachmittag in der Olgastraße. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der VW-Fahrer keinen Führerschein mehr hatte. Der wurde ihm in der Vergangenheit entzogen. Die Fahrt endete für ihn. Er kassiert nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.
