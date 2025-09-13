PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Pkw auf dem Dach, Fahrer schwer verletzt - Sekundenschlaf endet im schweren Unfall

Sprockhövel (ots)

Am 12.09.2025 befuhr ein 42-jähriger Sprockhöveler gegen 15:50 Uhr die Schmiedestraße in Richtung Wuppertal. Auf Höhe des Gartencenters kommt er aufgrund von Sekundenschlaf mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem abgestellten Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls, wird der Pkw aufgeladen und überschlägt sich. Der Fahrer schaffte es, sich selbstständig aus dem stark beschädigten Pkw zu befreien und wurde durch Ersthelfer versorgt, bis der Rettungsdienst eintraf.

Der 42-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde durch den ADAC abgeschleppt.

Aufgrund des Sekundenschlafs, wird gegen den Sprockhöveler ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 13.09.2025 – 07:53

    POL-EN: Herdecke - Fahrradfahrerin durch Sturz schwer verletzt

    Herdecke (ots) - Am Nachmittag des 12.09.2025 gegen 16:10 Uhr befuhr eine 69 Jahre alte Radfahrerin aus Bremen den Radweg am Hengsteysee in Herdecke. In der Straße im Schiffswinkel geriet sie mit dem Hinterrad in die ungenutzten Bahnschienen und stürzte. Sie erlitt eine Verletzung an der Hand und wurde in einem nahen Krankenhaus versorgt. Sachschaden entstand nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 07:05

    POL-EN: Gevelsberg: Einbrecher hebeln Erdgeschossfenster auf und suchen nach Beute

    Gevelsberg (ots) - Am 12.09.2025 zwischen 15.30 Uhr und 23.30 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Mehrfamilienhaus in der Dörnenstraße in Gevelsberg ein Fenster auf. Sie durchsuchten das Schlafzimmer der Wohnung nach möglicher Beute und flüchteten anschließend unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren