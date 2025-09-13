Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Pkw auf dem Dach, Fahrer schwer verletzt - Sekundenschlaf endet im schweren Unfall

Sprockhövel (ots)

Am 12.09.2025 befuhr ein 42-jähriger Sprockhöveler gegen 15:50 Uhr die Schmiedestraße in Richtung Wuppertal. Auf Höhe des Gartencenters kommt er aufgrund von Sekundenschlaf mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem abgestellten Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls, wird der Pkw aufgeladen und überschlägt sich. Der Fahrer schaffte es, sich selbstständig aus dem stark beschädigten Pkw zu befreien und wurde durch Ersthelfer versorgt, bis der Rettungsdienst eintraf.

Der 42-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde durch den ADAC abgeschleppt.

Aufgrund des Sekundenschlafs, wird gegen den Sprockhöveler ein Strafverfahren eingeleitet.

