Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Gevelsberg: Einbrecher hebeln Erdgeschossfenster auf und suchen nach Beute
Gevelsberg (ots)
Am 12.09.2025 zwischen 15.30 Uhr und 23.30 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Mehrfamilienhaus in der Dörnenstraße in Gevelsberg ein Fenster auf. Sie durchsuchten das Schlafzimmer der Wohnung nach möglicher Beute und flüchteten anschließend unerkannt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie Hinweise geben können, melden Sie diese bitte der Polizei unter 02333-9166-2100.
