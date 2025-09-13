Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Radfahrer kreuzt in einer unübersichtlichen Verkehrslage die Straße und kollidiert mit einem Pkw - Radfahrer verletzt sich leicht
Schwelm (ots)
Am 12.09.2025 gegen 16:20 Uhr befuhr ein 38-jähriger Schwelmer den Gehweg der Barmer Straße. Auf Höhe der August-Kuschmirz-Straße wechselte dieser bei unübersichtlicher Verkehrslage auf die Fahrbahn. Aufgrund eines Transporters, welcher die Sicht beider Unfallbeteiligten beeinträchtigte, übersah der Radfahrer den Pkw der 20-jährigen Wittenerin. Diese konnte durch das umgehende Bremsen eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Radfahrer wurde aufgeladen und kam zu Fall. Der Schwelmer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.
