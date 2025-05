LPI-SHL: Mercedes gestohlen

Bad Liebenstein (ots) - Unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von Sonntagabend, 18:30 Uhr, bis Montagmittag vier Autos, welche am Straßenrand in der Straße "Unterm Sandberg" in Bad Liebenstein geparkt waren. Bei einem Pkw wurde noch eine Scheibe eingeschlagen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung oder dem/den Verursacher(n) geben könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

mehr