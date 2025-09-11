Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Einbruch in Einfamilienhaus- Täter hebeln Haustür auf

Breckerfeld (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Fernblick kam es am 10.09.2025 in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 17:30 Uhr. Die Täter hebelten die Hauseingangstür auf und gelangten so in das Haus. Dort suchten die Täter nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02333-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell