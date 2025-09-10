PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Hattingen: Raubdelikt auf 84-jährige- Täter flüchtet mit Lebensmitteln

Hattingen (ots)

Zu einem Raubdelikt auf eine 84-jährigen Hattingerin kam es am 05.09.2025 gegen 14:00 Uhr vor einem Blumengeschäft in der Heggerstraße. Nach ersten Erkenntnissen befand sich die Hattingerin, welche in einem Elektrorollstuhl sitzt, vor dem Geschäft und wartete auf Einkäufe. Plötzlich nähte sich eine unbekannte Person von hinten dem Rollstuhl und entriss der 84-jährigen einen Stoffbeutel mit Lebensmitteln. Zudem versuchte die Person ebenfalls die Handtasche zu entreißen. Diese konnte jedoch von der Hattingerin festgehalten werden, obwohl der Schulterriemen riss. Der Täter entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der 02324-9166-2200 melden.

