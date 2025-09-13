Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Einbruch in Einfamilienhaus - Uhren und Schmuck entwendet

Ennepetal (ots)

Am Abend des 12.09.2025 hebelten unbekannte Täter die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Buchenstraße in Ennepetal auf. Sie entwendeten Bargeld, Uhren und Schmuck im Gesamtwert von etwa 1400.- Euro und konnten unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, meldet diese bitte an die Polizei unter der Nummer 02333-9166-2100.

