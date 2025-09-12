PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frontalkollision - Zwei Verletzte

Warstein - Belecke (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundestraße 55, in Höhe des Industriegebietes. Ein 20-jähriger Mann aus Marsberg fuhr mit seinem Ford in Richtung Anröchte und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Marsberger geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Transporter. Nach ersten Angaben könnte ein Sekundenschlaf ursächlich für das Abkommen von der Fahrbahn sein. Bei dem Aufprall wurde der Marsberger leicht verletzt und der 48-jährige Transporter-Fahrer schwer. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 55 in Höhe der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

