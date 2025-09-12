PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl - Ladendiebe flüchtig

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurden Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest gegen 18 Uhr zu einer Drogerie in der Brüderstraße gerufen. Dort hatte der aufmerksame Ladendetektiv zwei Personen, einen Mann und eine Frau beobachtet, die insgesamt vier Parfumflakons aus einem Regal nahmen und in eine mitgeführte Geschenktüte steckten. Die beiden Tatverdächtigen passierten anschließend den Kassenbereich, ohne die Flakons zu bezahlen. Der Detektiv verständigte umgehend die Polizei und sprach das Paar auf den Diebstahl an. Beide waren im Begriff zu flüchten, als der Detektiv schnell die Geschenktüte mit dem Diebesgut ergriff, die der Mann am Arm trug. Der Tatverdächtige wehrte sich zunächst und versuchte, die Tüte wieder an sich zu reißen. Er stieß den Detektiv, der die Geschenktüte mit den Flakons jedoch festhalten konnte. Er blieb unverletzt. Letztendlich flüchteten die beiden Personen ohne Diebesgut in Richtung Fußgängerzone. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Personen verlief negativ. Beschrieben werden können sie wie folgt: 1. Person: männlich, dunkle Haare, asiatisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer blauen Jeans. 2. Person: weiblich, dunkle lange Haare, asiatisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem hellen Mantel, pinke Umhängetasche. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 08:16

    POL-SO: Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall

    Werl (ots) - Bei einem Arbeitsunfall in Werl-Hilbeck wurden am Donnerstagmorgen zwei Personen schwer verletzt. Die Mitarbeiter eines Unternehmens für Straßensanierung wollten gegen 8:10 Uhr im Bereich des Höhenwegs ein Bitumenfass an einer Asphaltspritze wechseln, als dieses aus bislang ungeklärter Ursache explodierte. Durch die Explosion erlitten die beiden Männer, ein 65-Jähriger aus Bad Hersfeld und ein ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 07:42

    POL-SO: Mercedes prallt gegen Baum

    Lippstadt (ots) - Ein 82-jähriger Mann wurde am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Lippstadt schwer verletzt. Der Lippstädter fuhr gegen 8:30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Lipperoder Straße in Richtung Stadtmitte. Im Bereich zwischen der Einmündung zur Mastholter Straße und der Kreuzung Lipperoder Straße / Lippertor / Doktor-Wilhelm-Röpke-Straße / Wiedenbrücker Straße kam das Auto mutmaßlich wegen eines medizinischen Notfalls beim Fahrer nach links von ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 08:41

    POL-SO: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Lippstadt-Cappel

    Lippstadt (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:09 Uhr erhielten Einsatzkräfte der Polizei den Hinweis auf eine Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Cappeler Stiftsallee. Beim Eintreffen der Beamten war der Automat bereits erheblich beschädigt. Im Ausgabefach konnten Reste des Sprengmittels festgestellt werden, zudem war deutlicher Sprengstoffgeruch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren