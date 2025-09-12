Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl - Ladendiebe flüchtig

Soest (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurden Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest gegen 18 Uhr zu einer Drogerie in der Brüderstraße gerufen. Dort hatte der aufmerksame Ladendetektiv zwei Personen, einen Mann und eine Frau beobachtet, die insgesamt vier Parfumflakons aus einem Regal nahmen und in eine mitgeführte Geschenktüte steckten. Die beiden Tatverdächtigen passierten anschließend den Kassenbereich, ohne die Flakons zu bezahlen. Der Detektiv verständigte umgehend die Polizei und sprach das Paar auf den Diebstahl an. Beide waren im Begriff zu flüchten, als der Detektiv schnell die Geschenktüte mit dem Diebesgut ergriff, die der Mann am Arm trug. Der Tatverdächtige wehrte sich zunächst und versuchte, die Tüte wieder an sich zu reißen. Er stieß den Detektiv, der die Geschenktüte mit den Flakons jedoch festhalten konnte. Er blieb unverletzt. Letztendlich flüchteten die beiden Personen ohne Diebesgut in Richtung Fußgängerzone. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Personen verlief negativ. Beschrieben werden können sie wie folgt: 1. Person: männlich, dunkle Haare, asiatisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer blauen Jeans. 2. Person: weiblich, dunkle lange Haare, asiatisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einem hellen Mantel, pinke Umhängetasche. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell