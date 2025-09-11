Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sprengung eines Zigarettenautomaten in Lippstadt-Cappel

Lippstadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:09 Uhr erhielten Einsatzkräfte der Polizei den Hinweis auf eine Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Cappeler Stiftsallee.

Beim Eintreffen der Beamten war der Automat bereits erheblich beschädigt. Im Ausgabefach konnten Reste des Sprengmittels festgestellt werden, zudem war deutlicher Sprengstoffgeruch wahrnehmbar. Eine vollständige Sprengung hatte jedoch nicht stattgefunden. Bargeld und Zigaretten befanden sich noch im Automaten.

Die Polizei bittet Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Cappeler Stiftsallee/Beckumer Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

