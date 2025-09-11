POL-SO: Einbruch in Gaststätte
Lippstadt (ots)
Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 9. September, 23:15 Uhr und dem 10. September, 12:30 Uhr, in eine Gaststätte am Lippertor ein. Die Unbekannten schlugen zunächst ein Loch in eine Scheibe des Lokals ein, um in die Räumlichkeiten einzusteigen. Im Anschluss durchsuchten die Täter den Schankraum nach Diebesgut. Nach derzeitigen Ermittlungen entwendeten die Täter Bargeld und mehrere Spirituosen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02941/91000 bei der Polizei oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell