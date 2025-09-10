PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Apotheke

Werl (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 7:55 Uhr, kam es in einer Apotheke in der Rustigestraße in Werl zu einem Einbruch. Der oder die unbekannten Täter gelangten in das Gebäude, indem sie eine Scheibe einschlugen. In der Apotheke wurden Schubladen und Schränke durchwühlt. Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen eine unbekannte Menge an Arzneimitteln und Pflegeprodukten sowie ein Wechselgeld-Portemonnaie, in dem sich ein geringer Bargeldbetrag befand.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

