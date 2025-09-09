PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gefährlicher Tierköder auf Grünstreifen gefunden

Lippstadt (ots)

Spaziergänger fanden am Montagmorgen gegen 8:50 Uhr im Bereich der Overmannstraße in Lippstadt einen ausgelegten Tierköder. Das mit Reißnägeln versehene Stück Fleischwurst lag auf einem Grünstreifen. Tiere kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

