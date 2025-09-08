PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gefährliche Körperverletzung in Lippstadt - Zeugen verhindern Schlimmeres

Lippstadt (ots)

Am Samstag, dem 6. September 2025, kam es gegen 15:40 Uhr im Bereich des Grünen Winkels in Lippstadt zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 46-jähriger Mann aus Lippstadt mit seiner 36-jährigen Freundin aus Warstein in einen Streit. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest:

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Mann die Frau auf eine Rasenfläche gestoßen und begonnen haben, sie zu würgen.

Nur durch das Eingreifen mehrerer Zeugen, die die Hilferufe der Geschädigten wahrnahmen, konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Zeugen trennten den Beschuldigten von der Frau und verständigten umgehend die Polizei.

Der 46-jährige Beschuldigte stand augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er wurde vorläufig festgenommen. Die 36-Jährige, die lediglich leicht verletzt wurde, wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Der 46-Jährige ist zunächst vorläufig festgenommen worden. Da Haftgründe nicht bestanden, ist er nach seiner Ausnüchterung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn am Sonntag, 07. September 2025, aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

