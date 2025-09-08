PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SO: Zwei Autos zerkratzt - Polizei prüft politisches Motiv

Erwitte (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 9:15 Uhr, wurden im Breienweg in Erwitte-Schmerlecke zwei Autos beschädigt. Ein Fahrzeug wies einen Kratzer im Heckbereich, einen Kratzer auf der linken C-Säule sowie einen Kratzer auf der Heckscheibe auf. Am anderen Wagen war ein Kratzer auf der Heckscheibe festzustellen.

Da der Halter der Fahrzeuge Mitglied einer im Wahlkampf befindlichen Partei ist, prüft die Polizei einen möglichen politischen Hintergrund der Tat. Der Staatsschutz in Dortmund wurde über den Vorfall informiert und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zur Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

