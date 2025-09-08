Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Warstein-Allagen (ots)

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um am 7. September, zwischen 13:30 Uhr und 18:10 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Höhenweg einzubrechen. Nach derzeitigen Ermittlungen hebelten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss auf, um sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Im Anschluss wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck, Bargeld und diverse Bankkarten entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/9100 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

