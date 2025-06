LPI-GTH: Alkoholisiert

Ilm-Kreis (ots) - Eine 57 Jahre alte Frau wurde gestern Opfer eines Trickbetrugs. Sie erhielt eine SMS, in der ihr mitgeteilt wurde, dass angeblich verdächtige Transaktionen auf ihrem Konto festgestellt wurden. Daraufhin rief sie die in der Nachricht angegebene Telefonnummer an. Der Unbekannte am Telefon fragte die Frau nach ihren Bank-Daten aus, um die vermeintlichen Transaktionen rückgängig zu machen. Die 57-Jährige ...

