Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Opfer von Trickbetrug geworden

Ilm-Kreis (ots)

Eine 57 Jahre alte Frau wurde gestern Opfer eines Trickbetrugs. Sie erhielt eine SMS, in der ihr mitgeteilt wurde, dass angeblich verdächtige Transaktionen auf ihrem Konto festgestellt wurden. Daraufhin rief sie die in der Nachricht angegebene Telefonnummer an. Der Unbekannte am Telefon fragte die Frau nach ihren Bank-Daten aus, um die vermeintlichen Transaktionen rückgängig zu machen. Die 57-Jährige gab sodann neben ihren Konto-Informationen auch TAN-Nummern heraus. Der Unbekannte forderte sie ferner auf, sich bei "Anydesk", einer Romote-Desktop-Anwendung, anzumelden und erhielt somit vollen Zugriff auf ihr Tablet. Von ihrem Konto wurde in der Folge Geld im unteren fünfstelligen Bereich abgebucht. Die Polizei rät, niemals sensible Daten per Telefon zu übermittelen. Informieren Sie sich und Ihre Angehörigen regelmäßig über typische und neue Betrugsmaschen über einschlägige Beratungsseiten wie www.polizei-beratung.de. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell