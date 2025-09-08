Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hochwertiger Porsche gestohlen

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (4. September), 23 Uhr, und Freitag (5. September), 7:30 Uhr, wurde in der Ruhrstraße in Soest-Ampen ein hochwertiger Porsche gestohlen. Der orangefarbene 911 Carrera GTS mit dem amtlichen Kennzeichen SO - LZ 666 war in der Einfahrt eines Hauses in der Ruhrstraße geparkt. Wie der oder die unbekannten Täter das Fahrzeug entwendeten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beide Fahrzeugschlüssel befanden sich im Wohnhaus der Halterin und der Wagen verfügt nicht über ein Keyless-Go-System.

Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell