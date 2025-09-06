PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw überschlägt sich im Arnsberger Wald

Möhnesee (ots)

Am Freitagabend, 05.09.2025, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Bad Emstal mit seinem Pkw den für den Fahrzeugverkehr gesperrten Freienohler Weg im Arnsberger Wald nahe der Ortschaft Möhnesee-Völlinghausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer im Bereich einer scharfen Linkskurve vom Weg ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der 25-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der Pkw wurde abgeschleppt. (dh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest

