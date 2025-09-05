PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei führt Schwerpunkteinsatz in Soest durch

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache in Soest führten am gestrigen Tag einen umfangreichen Schwerpunkteinsatz am Bahnhof und im Innenstadtbereich von Soest durch. Ziel war die Bekämpfung von Eigentumsdelikten, Drogenkriminalität und weiteren Ordnungswidrigkeiten.

An dem Einsatz waren sowohl uniformierte als auch zivile Kräfte beteiligt. Insgesamt wurden 38 Personen kontrolliert, gegen vier Personen wurden Platzverweise ausgesprochen.

Ladendiebstahl in Drogerie aufgedeckt

Besonders hervorzuheben ist die Aufklärung eines Ladendiebstahls in einer Drogerie in der Brüderstraße. Dabei wurden ein 59-jähriger und ein 19-jähriger, beide aus Rumänien und wohnhaft in England, als Tatverdächtige ermittelt. Die beiden Personen sollen gemeinschaftlich mindestens sechs Parfümflaschen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet haben. Die Tatverdächtigen konnten während der Tat vom Ladendetektiv beobachtet werden. Daraufhin verfolgte der Detektiv sie bis zum Fluchtauto am Kohlbrink und verständigte gleichzeitig die Polizei. Im Zuge der Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug festgestellt werden. Die beiden Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen.

Zivile Kräfte beobachten Drogenhandel am Bahnhof Während des Schwerpunkteinsatzes war auch ein Polizeibeamter in Zivil am Bahnhof eingesetzt. Dieser konnte beobachten, wie zwei Tatverdächtige offenbar mit Cannabis handelten. Die beiden Männer, ein 25-Jähriger aus der ZUE Möhnesee mit guineischer Staatsangehörigkeit und ein 29-Jähriger Rumäne aus Ense, wurden umgehend kontrolliert. Gegen beide wird nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Käufer erneut auffällig

Im weiteren Verlauf des Einsatzes fiel der 29-jährige Käufer, der am Bahnhof Drogen erworben hatte, erneut auf. Bei einer späteren Kontrolle wurde er auf einem Parkplatz gegenüber des Bahnhofs an seinem Fahrzeug festgestellt. Er gab zu, das Fahrzeug kurz zuvor gefahren zu haben und auch regelmäßig Drogen zu konsumieren. Daraufhin wurde er zum Zwecke der Blutprobenentnahme mit zur Polizeiwache nach Soest genommen. Auch in diesem Fall wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Fazit des Einsatzes

Der Schwerpunkteinsatz in Soest führte zu mehreren Strafanzeigen, vorläufigen Festnahmen und Platzverweisen. Die Polizei wird auch künftig sowohl uniformiert als auch zivil präsent sein, um Straftaten frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

