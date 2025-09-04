Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bewaffneter Raub auf Tankstelle

Soest (ots)

Zwei bewaffnete Täter haben am frühen Donnerstagmorgen eine Tankstelle am Overweg in Soest überfallen. Gegen 5.45 Uhr betraten die beiden Männer die Tankstelle und forderten die anwesende Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Als sie zögerte, bedrohten die Unbekannten sie mit einer Schusswaffe und einem Messer, woraufhin die Angestellte die Kasse öffnete. Die Täter entnahmen nach bisherigen Erkenntnissen einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin beschrieb die Männer folgendermaßen:

Täter 1:

- etwa 1,60 Meter groß - schmale Statur - südländisches Aussehen - schwarze Kleidung - helle Schuhe - blaue Einweghandschuhe - Gesicht mit schwarzem Tuch bedeckt - mit Schusswaffe bewaffnet

Täter 2:

- 1,70 bis 1,80 Meter groß - schmale Statur - schwarze Kleidung - weiße Schuhe - blaue Einweghandschuhe - trug einen weißen Mund-Nasen-Schutz - mit Klappmesser bewaffnet

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Umfeld des Tatorts verlief erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Raub machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell