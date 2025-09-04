Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Parkscheinautomaten entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Soest/Möhnesee (ots)

In der Zeit vom 18. Juli bis zum 29. Juli 2025 kam es in der Stadt Soest sowie in der Gemeinde Möhnesee zu insgesamt sieben Taten im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Parkscheinautomaten. Bei drei dieser Fälle blieb es beim Versuch.

Nach bisherigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass mehrere Täter an den Taten beteiligt gewesen sein müssen. Die Parkscheinautomaten wiegen jeweils etwa 60 bis 70 Kilogramm, sodass ein Transport durch eine einzelne Person unwahrscheinlich erscheint.

Die Taten ereigneten sich jeweils in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 04:00 Uhr in der Nacht. Die Tatorte befinden sich am Dasselwall (2x), Grandweg (2x) und Thomästraße in Soest. In Möhnesse-Stockum in der Seeuferstraße, in Möhneseee-Wamel in der Bahnhofstraße und in Möhnesee-Delecke in der Linkstraße.

Die Polizei bittet daher dringend um Zeugenhinweise:

- Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen?

-Wer kann Angaben zu ungewöhnlichen Beobachtungen machen, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten?

Hinweise bitte an die Polizeiwache in Soest unter 02921 91000 oder an die nächste Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell