Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 02.09.2025, kam es gegen 05:25 Uhr an der Kreuzung Wiedenbrücker Straße / Barbarossastraße in Lippstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Fahrradfahrer aus Erwitte schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren sowohl der Radfahrer als auch ein 56-jähriger Autofahrer aus Geseke zeitgleich die Kreuzung, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde der Radfahrer vom Fahrrad geschleudert und erlitt eine Kopfplatzwunde.

Der Verletzte wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Sowohl das Fahrrad als auch das beteiligte Fahrzeug erlitten einen erheblichen Sachschaden.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, welcher der beiden Verkehrsteilnehmer bei Rot bzw. Grün in die Kreuzung eingefahren ist.

Hinweis der Polizei:

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Lippstadt unter 02941 91000 oder auf der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell