POL-WHV: Betrugsmasche "Schockanruf" - Seniorin übergibt fünfstellige Summe Bargeld

Am Mittwoch, den 30. Juli 2025, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Wilhelmshavener Innenstadt zu einem vollendeten Betrugsdelikt zum Nachteil einer älteren Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Geschädigte einen Anruf, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Schwiegertochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei. Ihr Sohn sowie die Schwiegertochter befänden sich angeblich in polizeilichem Gewahrsam. Für deren Freilassung habe der Richter eine Kautionszahlung in mittlerer fünfstelliger Höhe festgelegt. Die Summe sei sofort beim Rathaus Wilhelmshaven zu hinterlegen.

Unter dem Eindruck der geschilderten Notsituation begab sich die Geschädigte zum Rathaus und wurde dort auf dem Treppenaufgang von dem bislang unbekannten Täter abgepasst, der das Geld in Empfang nahm und unter dem Vorwand, die Summe erst zählen zu müssen, verschwand.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges eingeleitet.

Erneuter Hinweis der Polizei - Prävention gegen Schockanrufe und ähnliche Betrugsmaschen:

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor der Betrugsmasche des sogenannten Schockanrufs. Die Täter geben sich am Telefon als Angehörige, Polizisten, Ärzte oder Staatsanwälte aus und berichten von schweren Unfällen, Verhaftungen oder Notlagen. Ziel ist es, die Betroffenen emotional unter Druck zu setzen und zu schnellen Geldzahlungen zu bewegen. Wichtige Verhaltenstipps: - Seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen mit Schocknachrichten. - Legen Sie auf, sobald Geldforderungen gestellt werden. - Halten Sie Rücksprache mit Angehörigen - insbesondere unter den Ihnen bekannten Telefonnummern. - Geben Sie am Telefon keine Informationen zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Die Polizei wird Sie niemals zur Zahlung von Kautionen oder ähnlichem auffordern! Was tun im Verdachtsfall? Notieren Sie sich nach Möglichkeit Telefonnummern, Gesprächsverläufe und äußere Umstände. Informieren Sie umgehend die Polizei über den Notruf 110 oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Dienststelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Geldabholer oder weiteren beteiligten Personen im Bereich des Rathauses geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

+++ Wir beraten Sie gerne: Unsere Ansprechpartner*innen +++ Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kann wertvolle Verhaltenshinweise geben. Neben Katja Reents, die als Beauftragte für Kriminalprävention für den Bereich Wilhelmshaven zuständig ist und die sie unter der Rufnummer 04421 942-108 erreichen, stehen im Landkreis Anja Kienetz, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever, unter der Rufnummer 04461 7449-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel, unter der Rufnummer 04451 923-181 als weitere Ansprechpartner zur Verfügung. Neben dem Präventionsbereich der Polizei steht ebenfalls der Verein zur Förderung kommunaler Prävention in Wilhelmshaven (VKP) unter der Telefonnummer 04421 7780942 für Beratungen zur Verfügung.

