Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradfahrer bei Vorfahrtsverstoß leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 30. Juli 2025, gegen 16:45 Uhr kam es im Bereich der Bremer Straße in der Wilhelmshavener Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 79-jähriger Pkw-Fahrer die Mitscherlichstraße in nördlicher Richtung. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Radfahrer, der die Bremer Straße - ausgewiesen als Fahrradstraße - in östlicher Richtung befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte infolge der Kollision und zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell