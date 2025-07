Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in ehemaliger Diskothek - Polizei ermittelt zur Ursache

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 30.07.2025, gegen 01:55 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in einer ehemaligen Diskothek in Wilhelmshaven gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Zeuge zunächst ein Geräusch wahrgenommen und anschließend eine Rauchentwicklung festgestellt. Die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort fest, dass es im Inneren des seit Dezember 2024 außer Betrieb befindlichen Gebäudes aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen war.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell