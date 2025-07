POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der B437

Schortens (ots) - Am Freitag, den 25. Juli 2025, parkte eine Fahrzeughalterin ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Mühlenweg in Schortens. Während einer etwa 20-minütigen Abwesenheit wurde das Fahrzeug an der Beifahrertür durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernte sich der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher/in anschließend von der Unfallstelle, ohne ...

mehr