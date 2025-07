POL-WHV: Diebstahlsverdacht auf Verbrauchermarktgelände

Wilhelmshaven (ots) - Am Montag, den 28. Juli 2025, gegen 15:55 Uhr kam es in der Peterstraße in Wilhelmshaven zu einem Vorfall im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 60-jähriger Fahrradfahrer an die Beifahrerseite eines Pkw, gestikulierte und sprach die 62-jährige Fahrerin an. Anschließend setzte sich der Fahrradfahrer vor das Fahrzeug und zwang die Fahrerin durch sein Verhalten zum Abbremsen. In ...

