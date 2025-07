POL-WHV: Körperverletzung in Linienbus

Wilhelmshaven (ots) - Am Montagnachmittag, den 28. Juli 2025, gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven informiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Wohnung im Gebäude bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf ...

