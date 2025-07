Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nötigung im Straßenverkehr

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 28. Juli 2025, gegen 15:55 Uhr kam es in der Peterstraße in Wilhelmshaven zu einem Vorfall im Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 60-jähriger Fahrradfahrer an die Beifahrerseite eines Pkw, gestikulierte und sprach die 62-jährige Fahrerin an. Anschließend setzte sich der Fahrradfahrer vor das Fahrzeug und zwang die Fahrerin durch sein Verhalten zum Abbremsen. In der Folge fuhr der Beschuldigte mittig auf der Fahrbahn und behinderte die Pkw-Fahrerin über eine längere Strecke, sodass diese nur mit etwa 5 km/h weiterfahren konnte.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet.

