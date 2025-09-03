PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrerin flüchtet nach Unfall mit Verletztem

Bad Sassendorf (ots)

Nach einem Unfall in Bad Sassendorf, bei dem ein 31-jähriger Mann verletzt wurde, sucht die Polizei nach einer flüchtigen Radfahrerin. Der Bad Sassendorfer fuhr am Dienstag kurz vor 18 Uhr mit seinem Fahrrad vom Parkplatz der Westfälischen Salzwelten in die Einfahrt zur Kulturscheune, als ihm eine unbekannte Frau auf einem roten, dreirädrigen Fahrrad entgegenkam. Beim Versuch, ihr auszuweichen, stürzte der 31-Jährige und verletzte sich leicht. Die Frau habe das laut Aussage des Mannes gesehen, sei aber einfach weitergefahren.

Er beschrieb die Frau als 70 bis 80 Jahre alt mit grauen Haaren und heller Kleidung. Zeugen die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

