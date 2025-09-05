PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannter raubt Handtasche und flüchtet

Lippstadt (ots)

Ein 79-jähriger Mann wurde am Donnerstagvormittag in Lippstadt Opfer eines Raubdeliktes. Der Lippstädter ging gegen 10:40 Uhr durch die Unterführung am Bahnhof. Auf der Treppe in Richtung Konrad-Adenauer-Ring habe sich plötzlich ein unbekannnter Mann von hinten genähert und an seiner Handtasche gerissen. Dadurch sei der Lederriemen gerissen, mit dem die Tasche am Handgelenk des 79-Jährigen befestigt gewesen sei. Der Unbekannte sei mit der Tasche durch die Unterführung in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Der Mann beschrieb den Täter wie folgt:

   - 1,65 bis 1,70 Meter groß
   - südländisches/arabisches Aussehen
   - mittellange, wellige, dunkle Haare
   - dunkelgrüne Jacke mit glattem Gewebe

Zeugen, die Angaben zum Raub oder zum flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

