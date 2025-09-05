PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerer Verkehrsunfall

Lippstadt-Benninghausen (ots)

In der vergangenen Nacht kam es gegen 03:05 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Benninghauser Straße, etwa in Höhe der Hausnummer 84. Anwohner wurden zur Unfallzeit durch einen lauten Knall aufgeschreckt und fanden ein verunfalltes Fahrzeug auf ihrem Grundstück vor. Die unmittelbar verständigten Rettungskräfte sowie Einsatzkräfte der Polizei stellten vor Ort einen schwer beschädigten Seat fest. Der Fahrzeugführer war zu diesem Zeitpunkt in seinem Pkw eingeklemmt und konnte im weiteren Verlauf von der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Der schwerstverletzte 34-jährige Lippstädter wurde nach erster Behandlung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik nach Dortmund geflogen. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 34-Jährige mit seinem Pkw von Herringhausen kommend in Richtung Lippstadt. Aus noch bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach, touchierte zwei abgestellte Pkw sowie einen Gastank und blieb letztendlich auf einem Grundstück liegen. Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster wurde zur Unfallstelle hinzugezogen, um die Spuren zur Rekonstruktion des Unfalles genauestens zu dokumentieren. Der Pkw wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Paderborn zur Beweissicherung sichergestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde ebenfalls angeordnet. Der 34-Jährige befindet sich derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Verkehrskommissariat der Polizei Soest hat aktuell die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

