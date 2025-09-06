Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw-Fahrerin übersieht Stoppschild

Geseke (ots)

Am späten Abend des 05.09.2025 gegen 23:30 Uhr kam es südlich von Ehringhausen im Kreuzungsbereich der Hauptstraße und der Ehringhauser Straße zu einem Alleinunfall eines mit drei Personen besetzten Pkws. Eine 41-jährige Lippstädterin gab gegenüber der Polizei an der Unfallstelle an, beim Befahren der Ehringhauser Straße in Richtung Westen mit ihrem Mercedes übersehen zu haben, dass die Straße im Kreuzungsbereich der Hauptstraße endet. Sie überfuhr daher nach Missachtung des Stoppschildes ungebremst den Kreuzungsbereich und kam nach Überquerung eines Grabes im angrenzenden Feld zum Stehen. Dabei wurden ihre beiden im Fahrzeug befindlichen Mitfahrerinnen, eine 50-jährige Frau aus Oelde sowie eine 35-jährige Frau aus Wadersloh, leicht verletzt. Am Pkw entstand im Frontbereich erheblicher Sachschaden, dessen Höhe die Polizei auf 5000,- Euro schätzt. (MJ)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell