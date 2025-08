Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Parkenden PKW gestreift und weggefahren.

Gillenfeld (ots)

Am Mittwoch, den 30.07.2025, kam es, zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr, auf dem Edeka-Parkplatz in Gillenfeld, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die geschädigte Fahrerin hatte zuvor ihren grauen Audi Q3 ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, während des Einkaufs, einen Schaden an dem Audi und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise werden erbeten.

