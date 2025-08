POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Zell (Mosel) (ots) - Am Nachmittag des 30.07.2025 kam es zu einem Trickdiebstahl auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Zell (Mosel), Ortsteil Barl. Ein bislang unbekannter Täter bat darum, dass man ihm Geld wechseln würde, um sich einen Einkaufswagen zu holen. Als die Geschädigte in gutem Willen ihre Geldbörse hervornahm, entnahm er aus dieser unbemerkt mehrere Geldscheine. Wie Sie sich schützen können? ...

mehr