Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher unterwegs

Warstein (ots)

In der Zeit zwischen dem 5. September, 8 Uhr und dem 7. September, 21:35 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kesterweg ein. Die Einbrecher hebelten zunächst gewaltsam ein Kellerfenster auf, um sich Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden mehrere Schmuckstücke, wie Halsketten und Uhren entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

