Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf Parkplatz unter Alkoholeinfluss - Fahrerin flüchtet

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (MS) - Am frühen Mittwochabend (28.05., 17:40 Uhr) touchierte eine zum Zeitpunkt unbekannte Mercedes-Fahrerin beim Einparken auf einem Parkplatz an der Engerstraße den VW T6 einer 43-jährigen Hallerin.

Die Mercedes-Fahrerin stieg aus, begutachtete den Schaden, stieg danach wieder ein und fuhr davon. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen an ihrer Wohnanschrift in Werther eine 61-jährige Frau an. Diese wirkte alkoholisiert und stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Dieser verlief positiv. Daher wurde ihr in einem Krankenhaus in Halle eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein der 61-Jährigen wurde sichergestellt und es wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell