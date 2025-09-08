Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannter schlägt 17-Jährigen bewusstlos

Welver (ots)

Ein 17-Jähriger aus Lippstadt wurde in der Nacht zu Sonntag in Welver-Borgeln Opfer eines Körperverletzungsdelikts. Zeugen beobachteten gegen 3:40 Uhr, wie ein unbekannter Täter den 17-Jährigen an einer Bushaltestelle an der Bördestraße mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug, bis er bewusstlos zu Boden ging. Der Täter flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Hammer Landstraße.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Werl unter der Telefonnummer 02922/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

