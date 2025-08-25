Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw überschlägt sich - mehrere Verletzte

A4 Höhe Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West. Die 35-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich in der angrenzenden Böschung und schleuderte zurück auf die Fahrbahn. Der dort fahrende 62-jährige Fahrzeugführer eines Renaults konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Toyota.

Die 35-jährige Toyotafahrerin, ihr 38-jähriger Beifahrer und ein 3-jähriges Kind wurden bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt.

Der 62-jährige Fahrer des Renaults wurde leicht verletzt.

Die Richtungsfahrbahn Frankfurt war für ca. 2 Stunden voll gesperrt.

