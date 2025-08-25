Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw in Vollbrand

A4 Höhe Gera (ots)

Freitagnachmittag brannte ein Pkw BMW auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Gera-Langenberg vollständig aus.

Grund dafür ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Das Feuer brach im Motorraum aus und griff auf das gesamte Fahrzeug über.

Alle Insassen konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien, sodass niemand verletzt wurde.

Die Richtungsfahrbahn Dresden war aufgrund der Löscharbeiten wenige Minuten voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

