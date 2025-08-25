PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw in Vollbrand

A4 Höhe Gera (ots)

Freitagnachmittag brannte ein Pkw BMW auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Gera-Langenberg vollständig aus.

Grund dafür ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt. Das Feuer brach im Motorraum aus und griff auf das gesamte Fahrzeug über.

Alle Insassen konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien, sodass niemand verletzt wurde.

Die Richtungsfahrbahn Dresden war aufgrund der Löscharbeiten wenige Minuten voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

  • 25.08.2025 – 13:47

    API-TH: tödlicher Verkehrsunfall im Gegenverkehr

    A4 Höhe Apolda (ots) - Am vergangenen Samstag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A4, zwischen den Anschlussstellen Apolda und Weimar. Die 47-jährige Fahrerin eines Mercedes verlor auf der Richtungsfahrbahn Dresden die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte kurz vor der Anschlussstelle Apolda gegen die Mittelschutzplanke. Durch die Kollision lösten sich Teile der Schutzplanke und schleuderten in den ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:43

    API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Vollsperrung aufgehoben

    A4 Höhe Erfurt (ots) - Die Vollsperrung der A4 in Fahrtrichtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-Vieselbach wurde aufgehoben. Der rechte Fahrstreifen ist weiterhin gesperrt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion Pressestelle Natalie Meier Telefon: 036601 70103 E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de ...

    mehr
